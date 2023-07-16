ABD, Güney Kore ve Japonya'dan Kuzey Kore'ye karşı ortak tatbikat

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Donanması, ABD ve Japonya ile ortak füze savunma tatbikatı düzenlediklerini açıkladı.



Güney Kore'nin ROKS Yulgok Yi I, ABD'nin John Finn ve Japonya'nın JS Maya muhrip gemilerinin yer aldığı tatbikatta, balistik füze hedeflerinin tespit edilmesi ve izlenmesine ilişkin prosedürler ve bu konuda bilgi paylaşımı çalışması yapıldı.



KUZEY KORE HWASONG-18 TİPİ FÜZE FIRLATMIŞTI



Kuzey Kore, 12 Temmuz'da Hwasong-18 tip "katı yakıtlı kıtalar arası balistik füze" denemesi yaptığını duyurmuştu. "Hwasong-18" tip füzenin irtifa ve uçuş süresinin "rekor" seviyelere ulaştığı belirtilmişti.



Kuzey Kore'nin Doğu Denizi yönünde fırlattığı ve 75 dakika havada kalan balistik füzenin deneme atışını Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da izlediği kaydedilmişti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin