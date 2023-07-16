ABD, Güney Kore ve Japonya'dan Kuzey Kore'ye karşı ortak tatbikat

ABD, Güney Kore ve Japonya'nın Doğu Denizi'ndeki (Japon Denizi) uluslararası sularda 3'lü füze savunma tatbikatı yaptığı açıklandı. Tatbikatın, Kuzey Kore'nin artan nükleer ve füze tehditlerine karşı "güçlü yanıt" sistemi geliştirmeye ve üçlü koordinasyonu güçlendirmeye yönelik olduğu belirtildi.

ABD, Güney Kore ve Japonya'dan Kuzey Kore'ye karşı ortak tatbikat
Kuzey Kore'den yeni balistik füze denemesi

Kuzey Kore'den yeni balistik füze denemesi

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Yonhap'ın haberine göre, Donanması, ve Japonya ile ortak füze savunma tatbikatı düzenlediklerini açıkladı.

Güney Kore'nin ROKS Yulgok Yi I, ABD'nin John Finn ve Japonya'nın JS Maya muhrip gemilerinin yer aldığı tatbikatta, balistik füze hedeflerinin tespit edilmesi ve izlenmesine ilişkin prosedürler ve bu konuda bilgi paylaşımı çalışması yapıldı.

ABD, Güney Kore ve Japonya'dan Kuzey Kore'ye karşı ortak tatbikat - 1

KUZEY KORE HWASONG-18 TİPİ FÜZE FIRLATMIŞTI

, 12 Temmuz'da Hwasong-18 tip "katı yakıtlı kıtalar arası balistik füze" denemesi yaptığını duyurmuştu. "Hwasong-18" tip füzenin irtifa ve uçuş süresinin "rekor" seviyelere ulaştığı belirtilmişti.

Kuzey Kore'nin Doğu Denizi yönünde fırlattığı ve 75 dakika havada kalan balistik füzenin deneme atışını Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da izlediği kaydedilmişti.

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