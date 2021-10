ABD, halen ücretli doğum izni olmayan tek gelişmiş ülke

ABD Başkanı Joe Biden'ın sosyal harcama planında 12 hafta olması öngörülen ücretli aile izninin dün Kongre’deki görüşmelerin ardından plandan çıkartılmasıyla ABD, ailelere ücretli doğum izni vermeyen dünyadaki tek gelişmiş ülke olmayı sürdürecek.



ABD Kongresinde görüşülen sosyal harcama planında yer alan doğum izni, onay için oyuna ihtiyaç duyulan Demokrat Batı Virginia Senatörü Joe Manchin’in talebiyle önce 4 haftaya indirildi ardından paketten tamamen çıkartıldı.



ABD’de yıllardır kadın hakları savunucularının mücadele ettiği ücretli doğum izni, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama planının bir kez daha dışında kaldı.

"BU UTANCI SÜRDÜRÜYORUZ"



Böylece ABD, "dünyada ailelere ücretli doğum izni vermeyen 7 ülkeden biri" olmayı sürdürdü.



Bunun çalışan aileler için "büyük bir darbe" olduğunu belirten Vermont Senatörü Bernie Sanders, "Dünyada ücretli doğum ve hastalık iznini garanti etmeyen tek büyük ülke olma utancını sürdürüyoruz." sözleriyle tepki gösterdi.



Washington eyaleti Demokrat Parti Senatörü Patty Murray de "Bir iki erkeğin bu ülkedeki milyonlarca kadına doğum izni vermemesini kabul etmeyeceğiz" dedi.



"DOĞUM İZNİ OLMAYAN TEK OECD ÜLKESİ"



California Üniversitesine bağlı kar amacı gütmeyen araştırma kuruluşu Dünya Politika Analiz Merkezi verilerine göre, dünyada ailelere ücretli doğum izni vermeyen diğer ülkeler, daha çok Pasifik Okyanusu'ndaki küçük adalar olan Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Palau, Papua Yeni Gine ve Tonga'dan oluşuyor.



Dünyada ücretli annelik izni ortalaması 29 hafta, babalık izni ortalaması ise 16 hafta.



ABD, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyeleri arasında da doğum izni hakkı bulunmayan tek ülke.



OECD Aile veri tabanına göre ise ülkelerin sunduğu annelik izinleri ve izin döneminde verilen maaş oranı şöyle:



Almanya 14 Hafta (yüzde 100), Avustralya 18 hafta (yüzde 42), Belçika 15 hafta (yüzde 66), Estonya 20 hafta (yüzde 100), Fransa 16 hafta (yüzde 95), Kanada 16 hafta (yüzde 47), İngiltere 39 hafta (yüzde 29), İsrail 15 hafta (yüzde 100), İsviçre 14 hafta (yüzde 58), İtalya 21 hafta (yüzde 80), Meksika 12 hafta (yüzde 100), Türkiye 16 hafta (yüzde 67), Yunanistan 43 hafta (yüzde 61)



ABD’de federal bir doğum izni hakkı düzenlemesi olmamakla birlikte California, New Jersey, New York ve Rhode Island gibi yerlerde eyalet kanunlarında farklı şartlarda ücretli annelik izni düzenlemeleri bulunuyor.



Equitable Growth Araştırma Merkezinin 2020 tarihli araştırması, ücretli doğum iznini 2002'de kabul eden California eyaletinde 1 yaşından küçük çocuğu olan annelerin fakirlik sınırının altında kalma riskinin yüzde 10 düştüğünü, annelerin iş gücüne katılım oranının ise yüzde 20 yükseldiğini ortaya koydu.



Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi (CEPR), California'da işverenlerin yüzde 87'sinin ücretli izin programı nedeniyle maliyetlerinde artış yaşamadığını, New Jersey'de tüm ölçeklerden iş yerlerinin ücretli izin yasasına uyum sağlamakta zorlanmadıklarını bildirdi.



Ancak Çalışma Bakanlığı verilerine göre, özel sektör çalışanlarının yalnızca yüzde 20’si 2020'de doğum yaptıktan sonra aile izni kullanabildi.



