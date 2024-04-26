Brezilya'da evsizlerin kaldığı otelde yangın faciası: 10 ölü

Brezilya'da evsizlerin kaldığı otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Brezilya'da evsizlerin kaldığı otelde yangın faciası: 10 ölü
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'nın güneyindeki Porto Alegre kentinde, evsizlerin kaldığı bir otelde yangın çıktı.

Porto Alegre Belediye Başkanı Sabastiao Melo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını belirtti.

sonrası çok sayıda kişinin otelden kurtarıldığını, bazılarının hastanelerde tedavi altına alındığını belirten Melo, yangının kontrol altına alındığını, nedeninin tespiti için uzman bir ekibin çalıştığını kaydetti.

Yerel basında çıkan haberlerde ise yaralı 11 kişinin durumunun ciddi olduğu, ölü sayısının artabileceği vurgulandı.

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