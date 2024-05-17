ABD inşa etti: Gazze açıklarına kurulan iskeleye ilk yardımlar ulaştı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD’nin insani yardım girişi için Gazze Şeridi açıklarına kurduğu yüzer iskeleye ulaşan ilk yardım sevkiyatının karaya çıktığını bildirdi.

ABD inşa etti: Gazze açıklarına kurulan iskeleye ilk yardımlar ulaştı

İsrail, bir yandan Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürürken, bir yandan da bölgeye insani yardımların girişini engelliyor.

Yoğun bombardıman altında açlıkla mücadele etmeye çalışan Filistinliler, hayatta kalma mücadelesine devam ediyor.

Bölgeye insani yardım gönderen ülkeler İsrail ordusunun ambargosu nedeniyle hava ve deniz yolunu kullanırken, , Gazze açıklarına yeni bir yüzer iskele kurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, kurulumu dün tamamlanan iskeleye ilk insani yardım sevkiyatının ulaştığı bildirildi.

ABD inşa etti: Gazze açıklarına kurulan iskeleye ilk yardımlar ulaştı - 1

Açıklamada, yardım taşıyan kamyonların yerel saatle 09.00 sıralarında karaya çıkmaya başladığı aktarılırken, "Bu Şeridi’ndeki Filistinli sivillere deniz koridoru üzerinden ek yardım ulaştırmak için devam eden çok uluslu bir çabadır ve tamamen insani amaçlıdır. Kamyonlar, birçok ülke ve insani yardım kuruluşu tarafından bağışlanan yardım malzemelerini bölgeye taşıyacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, karaya hiçbir askerinin çıkmadığı da vurgulandı.

"KAMYONLAR DOLUSU İNSANİ YARDIMIN FİLİSTİNLİLERE ULAŞMASINI SAĞLAYACAK"

Yetkililer, yardımların dağıtımında başta Gıda Programı (WFP) olmak üzere BM’nin sorumlu olacağını aktardı.

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ise, "Gazze Şeridi açıklarında yeni faaliyete geçen iskele kamyonlar dolusu insani yardımın büyük ihtiyaç içindeki Filistinlilere ulaşmasını sağlayacak." dedi.

DÜNYA HABERLERİ

Hırvatistan'da yeni hükümet kuruldu

Hırvatistan'da yeni hükümet kuruldu

Gazze'deki hükümet uyardı: Kıtlık kabusu geri döndü

Gazze'deki hükümet uyardı: Kıtlık kabusu geri döndü

ABD: İsrail savunmasız bırakılmıyor

ABD: İsrail savunmasız bırakılmıyor

Rusya'dan Harkov’a saldırı: 3 ölü, 28 yaralı

Rusya'dan Harkov’a saldırı: 3 ölü, 28 yaralı

İsrail'de Güvenlik Kabinesi karıştı: Ben-Gvir'e yumruklu saldırı

İsrail'de Güvenlik Kabinesi karıştı: Ben-Gvir'e yumruklu saldırı

Türkiye'den Afganistan'daki selzedelere 24 tonluk insani yardım

Türkiye'den Afganistan'daki selzedelere 24 tonluk insani yardım

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...