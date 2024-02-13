ABD, İran'dan Venezuela'ya satılan uçağa el koydu

ABD, İranlı hava yolu şirket tarafından Venezuelalı kargo şirketine satılan uçağa el koydu.



ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Amerika'nın yaptırım uyguladığı İranlı şirketlerden Mahan Hava Yolları'nın Venezuelalı kargo şirketine sattığı Boeing 747 kargo uçağının, Arjantin'den ABD'ye getirildiği belirtildi.



Açıklamada, Haziran 2022'de, ABD'nin talebiyle Arjantinli yetkililerce alıkonulan uçağa ihracat kontrol yasaları çerçevesinde el konulduğu ve ıskartaya çıkartılacağı belirtildi.



Uçağın satışında, ABD'nin İran'a uyguladığı ihracat kontrol yasalarının ihlal edildiği kaydedilen açıklamada, "Adalet Bakanlığı, ulusal güvenliğimizi tehdit eden art niyetli düşman uluslarla mücadele etmek için ABD yasalarını en etkin biçimde kullanmayı sürdürecektir." ifadesine yer verildi.



Venezuela hükümeti tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu uçağın ABD'ye gönderilmesi "utanç verici bir operasyon" olarak nitelendirilirken, uçağın geri alınması için tüm mecralarda yasal hakların kullanılacağı ifade edildi.



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ofisinden yapılan açıklamada da ABD ve Arjantin'in, "ticari ve sivil kurallarını hiçe saydığı" ve Venezuelalı kargo şirketinin haklarını gasbettiği belirtildi.



İranlı Mahan Hava Yolları şirketi, el konulan uçakla herhangi bir bağının olmadığını ileri sürmüştü.

