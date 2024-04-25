ABD: İsrail acilen sivilleri korumak için daha fazlasını yapmalı

BM Güvenlik Konseyinde Gazze'de insani yardımı artırmanın hedeflendiği 2720 sayılı kararın uygulanmasına ilişkin gelişmeler ele alındı.



Wood, Gazze'de insani durumun "korkunç ötesi" olduğunu belirterek, kuzeyde çocukların açlıktan öldüğünü hatırlattı.



Milyonlarca kişinin yerinden edildiğine ve temel ihtiyaçlara erişimin azaldığına dikkati çeken Wood, ABD yönetiminin İsrail'den "somut ve ölçülebilir adım" atmasını istediğini anımsattı.



"İSRAİL ACİLEN DAHA FAZLASINI YAPMALI"



"İsrail acilen sivilleri korumak için daha fazlasını yapmalı." diyen Wood, ABD'nin politikasının bu alanlarda atılan adımlara göre belirleneceğini söyledi.



İsrail'in bazı olumlu adımlar attığını ancak bunların hem yetersiz hem de geç kaldığını kaydeden Wood, "ABD'nin tutumu net. İsrail acilen harekete geçmeli ve Gazze'nin kuzeyine daha fazla yol geçişi sağlamalı." dedi.



Wood, İsrailli yetkililerle yürütülen uyarı sisteminin de başarısız olduğuna işaret ederek, 230 insani yardım çalışanının öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.



Söz konusu ölümlere sebep olanların cezalandırılması gerektiğinin altını çizen Wood, "Biz Refah'a kapsamlı askeri operasyona karşıyız. Sivil toplum için bunun korkunç sonuçları olur. İsrail, uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerine uygun hareket etmek zorundadır. Nokta." ifadelerini kullandı.



"GAZZE'DEKİ FACİADA BİZİM DE SORUMLULUĞUMUZ VAR"



Cezayir’in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama ise saldırıların 200 gündür sürdüğüne ve hala Gazze halkının temel ihtiyaçlarından bahsedildiğine dikkati çekti.



Eğitim, barınma ve sağlık hizmetlerinin Gazze halkı için "lükse" dönüştüğünü aktaran Bendjama, insani yardım sağlanması için ateşkesin şart olduğunu ifade etti.



Bendjama, uyarı sisteminin güvence sağlamadığını kaydederek, "Gazze'deki korkunç durum insanlığa ihanettir ve uluslararası düzeni test etmektedir. İnsan eliyle oluşturulan faciada bizim de sorumluluğumuz var." dedi.



"İNSANİ YARDIM ÇALIŞANLARINDAN HAVA SALDIRILARINDA CANLARINI VERMELERİNİ İSTEMEMİZ İNSANLIK DIŞI"



Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise ülkesinin 2720 sayılı karar oylamasında, kararda ateşkes talebinde bulunulmadığı için çekimser oy kullandığını anımsattı.



İsrail'in saldırılarının ABD desteğiyle devam ettiğini aktaran Nebenzia, bu koşullarda Gazze'ye düzgün bir şekilde insani yardım sağlamanın mümkün olmadığını kaydetti.



Nebenzia, "BM Güvenlik Konseyi İsrail'in saldırılarına son veremediği için insani yardım çalışanlarından hava saldırılarında canlarını vermelerini istememiz insanlık dışı." diye konuştu.



BM Güvenlik Konseyi'nin öncellikle ateşkesi sağlaması, daha sonra da denetlemesi gerektiğini aktaran Nebenzia, bunun ardından barış gücünün atanabileceğini kaydetti.



Nebenzia, tüm sürecin alt üst edildiğini belirterek, "Mevcut durum kabul edilemez." dedi.