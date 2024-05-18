ABD meclisinde takma kirpik tartışması:

ABD Meclisi'nde tansiyon yükseldi. Sözlü tartışma, ırkçılık suçlamasına vardı.
Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde bir oturum sırasında 3 kadın vekil arasında tartışma çıktı.
Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene, Demokrat Partili siyahi meslektaşı Jasmine Crockett'a takma kirpikleri üzerinden yüklendi.
Greene'nin "Bence neden burada olduğunuzu bilmiyorsunuz. Herhalde takma kirpiklerin okumanı zorlaştırıyor" sözlerine sert tepki gösteren Crockett, ifadelerin "ırkçı" olduğunu savunarak kendisinden özür dilenmesi gerektiğini dile getirdi.
Salonda bulunan diğer Demokrat vekillerden Alexandria Ocasio-Cortez de duruma tepki gösterdi. Cumhuriyetçi vekilin özür dilemesi gerektiğini söyledi.
Sözlü tartışmanın devamında komite üyeleri Greene'nin sözlerinin düşürülmesine karar verdi.
Bunun üzerine Greene sözlerini geri aldı ancak özür dilemeyeceğini ifade etti.
Oturum başkanının tartışma esnasında defalarca kez uyarıda bulunduğu görüldü.
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