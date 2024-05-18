ABD meclisinde takma kirpik tartışması:

Salonda bulunan diğer Demokrat vekillerden Alexandria Ocasio-Cortez de duruma tepki gösterdi. Cumhuriyetçi vekilin özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Greene'nin "Bence neden burada olduğunuzu bilmiyorsunuz. Herhalde takma kirpiklerin okumanı zorlaştırıyor" sözlerine sert tepki gösteren Crockett, ifadelerin "ırkçı" olduğunu savunarak kendisinden özür dilenmesi gerektiğini dile getirdi.

Sözlü tartışmanın devamında komite üyeleri Greene'nin sözlerinin düşürülmesine karar verdi.



Bunun üzerine Greene sözlerini geri aldı ancak özür dilemeyeceğini ifade etti.



Oturum başkanının tartışma esnasında defalarca kez uyarıda bulunduğu görüldü.