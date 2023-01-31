ABD neden seyahat uyarısı yaptı? İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh NTV'ye açıkladı

ABD, İsveç'e Kur'an-ı Kerim yakma eylemi sonrası misilleme saldırıları istihbaratı aldı. Türkiye'ye dönük güvenlik uyarısı yayınladı.



ABD, 27'sinde yaptığı uyarıyı "olası yer ve hedef noktalarını belirterek" 29 Ocak'ta genişletti.

ABD NEDEN UYARI YAPTI?

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh yeni uyarının arkasındaki sebebi NTV'ye anlattı.



Eadeh" "Amerikan vatandaşlarının güvenliği bizim bir numaralı önceliğimiz. Herhangi bir tehdit ile ilgili istihbarat aldığımızda, vatandaşlarımızı uyarma sorumluluğumuz var. Avrupa'da Kuran yakılmasından ve olası misilleme saldırılarından büyük endişe duyuyoruz. 29'undaki güncelleme de kiliselere, sinagoglara ve diplomatik misyonlara, ibadethane gibi çok sayıda yabancının toplandığı yerlere yönelik endişelerimizi yansıtıyor"dedi.

AVRUPA'DAKİ PROVOKATİF EYLEMLER



İsveç'teki eylemin ardından Stokholm yönetimi ile NATO üyeliği görüşmeleri askıya alınmıştı.

Finlandiya ile temas sürüyor. Washington iki ülkenin NATO üyeliğinin hızlıca onaylanmasından yana.

İki ülkeyle ilgili sürecin, Türkyie'nin F-16 alım süreciyle irtibatı olmadığını da ifade ediyor.

Peki Kongre, F-16 onayı için Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılması muhtemel seçime dönük bir hesap mı yapıyor?

Başkonsolos Julie Eadeh, Türkyie'deki seçimle irtibatlı olmadığını mesajıın verdi ama zamana dikkat çekti.

Eadeh, "Hükümetin duruşu çok net. Türkiye'nin hava filosunu modernize edip, Türkiye'ye F-16 satışını gerçekleştirmek istiyoruz. Zamanlama ve süreç ise birçok farklı devlet kurumunu içeren karmaşık bir durum. Dış ülkelere askeri satışlar konusunda birçok devlet kurumu devreye giriyor." diye konuştu.

ABD TARAFSIZLIĞINI YİTİRDİ Mİ?

Julie Eadeh, Türkiye-Yunanistan gerilimlerinde ABD'nin taraf tutmadığını, iki müttefikin de ABD'nin önemli stratejik ortağı olduğunun altını çizdi.

Eadeh, "Bence şu anda tüm müttefiklerimiz bir numaralı dış politika önceliğimize odaklanmış durumda. O da Rus işgalini durdurmak." dedi.

ABD'li Başkonsolos bu hafta Rusya'ya dönük yaptırımlarla ilgili ABD'den Hazine Bakanlığı Terör ve Finansal İstihbarat Müsteşarı Brian Nelson'ın Türkiye'ye geleceğini de tekrarladı.

İSRAİL FİLİSTİN SORUNU

Filistin asıllı ABD'li diplomat Julie Eadeh, İsrail-Filistin sorununa ilişkin pozisyonunu da anlattı:

"Annem ve babam Ramallah doğumlu. Babam 1965’te, annemse 1972’de ABD’ye göç etmişler. Master yapmayı bir yana bırakın, ailemde üniversiteye ilk giden kişi bendim. Başkan Biden’ın da birçok kez söylediği gibi, dikkatli bir şekilde müzakere edilmiş iki devletli çözüm ile İsrailli ve Filistinlilerin eşit haklara sahip olacağı, barış ve refah içinde yaşamasından yanayım.

