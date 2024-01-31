ABD ordusundan Ukrayna'ya silah önceliği

İki ABD'li yetkiliye göre Pentagon, yeni bir uzun menzilli hassas bombayı başarıyla test etti. Bombanın bugün Ukrayna'daki savaş alanına varması bekleniyor.



İddialara göre Ukrayna, Boeing tarafından üretilen ve ABD'nin bile envanterinde bulunmayan yepyeni uzun menzilli bir silah olan "Karadan Fırlatılan Küçük Çaplı Bombalar"ın ilk partisini alacak.



ABD'li yetkililerden biri, yaklaşık 10 metre yol alabilen yeni bombanın "Ukrayna için önemli rol oynamasının" beklendiğini söyledi.



ABD'li yetkili, "Yeni bombalar Ukrayna'ya sahip olmadıkları daha derin bir saldırı yeteneği sağlıyor. Uzun menzilli ateş cephaneliğini tamamlıyor." dedi.



Ukrayna, savaş durumunda bombayı kullanan ilk ülke olacak ve yeni bombanın ilk testini gerçekleştirmiş olacak.



Sektörden bir kaynağa göre ABD ordusu, silahı Ukrayna'ya göndermek için onaylamadan önce bombanın testini yaptı.



Testler 2019'da yapıldı ancak başarılı testlere rağmen Boeing ve Saab, ABD bombayı bir yardım paketinin parçası olarak Ukrayna'ya göndermeye karar verene kadar satış yapmadı.

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