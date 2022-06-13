ABD Sağlık Bakanı Becerra Covid-19'a yakalandı

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Xavier Becerra'nın Covid-19'a yakalandığı ve hafif semptomlar gösterdiği bildirildi.



ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Becerra'nın bu sabah yaptırdığı antijen testinin sonucunun "pozitif" olduğu duyuruldu.



Becerra'nın Covid-19'a karşı 3 doz aşı yaptırdığına işaret edilen açıklamada, Bakan'ın hafif semptomlar gösterdiği kaydedildi.



Covid-19 protokolleri gereği Becerra'nın görevini uzaktan sürdüreceği belirtilen açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Becerra ile yakın temaslı olmadığı aktarıldı.