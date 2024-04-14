ABD Savunma Bakanı Austin: "İran ile savaş istemiyoruz"

ABD Savunma Bakanı LLoyd Austin, İran'ın İsrail'e yönbelik İHA saldırısının ardından İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefonda görüştü.



Savunma Bakanı İran'a gerilimi azaltma çağrısında bulunurken ABD'nin İran ile savaş istemediğini vurguladı.



Austin, "İran ile savaşmak istemiyoruz ancak bölgedeki güçlerimizi korumak ve İrail savunmasına destek vermek için harekete geçmekten çekinmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



Bölgede gerilimi azaltma çağrısı yapan Austin yaptığı açıklamada, "İran ve müttefiklerinin saldırılarını kınıyoruz ve derhal saldırılarını durdurmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

