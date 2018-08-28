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Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almasıyla ilgili ABD'den yeni bir açıklama geldi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Türkiye'nin Rusya'dan füze savunma sistemi almasının kendilerini endişelendirdiğini belirtti.