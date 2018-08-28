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Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almasıyla ilgili ABD'den yeni bir açıklama geldi.
ABD Savunma Bakanı James Mattis, Türkiye'nin Rusya'dan füze savunma sistemi almasının kendilerini endişelendirdiğini belirtti.
NTV HaberDünya
Son dakika haberi!
Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almasıyla ilgili ABD'den yeni bir açıklama geldi.
ABD Savunma Bakanı James Mattis, Türkiye'nin Rusya'dan füze savunma sistemi almasının kendilerini endişelendirdiğini belirtti.