ABD son dört pandasını Çin'e geri gönderiyor

Atlanta Hayvanat bahçesi yetkilileri dün yaptıkları açıklamada, Atlanta Hayvanat Bahçesi'nin panda ebeveynleri Lun Lun ve Yang Yang'ı Amerika doğumlu ikizleri Ya Lun ve Xi Lun ile birlikte Çin'e geri döndürmek için hazırlık yaptıklarını açıkladı.

Açıklamada henüz transfer için kesin bir tarih bulunmadığını, ancak büyük olasılıkla Ekim ve Aralık ayları arasında gerçekleşeceği ifade edildi. Panda ebeveynler Lun Lun ve Yang Yang 1999 yılında, ikiz pandalar ise 2016 yılından bu yana Atlanta’da bulunuyor.