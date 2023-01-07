ABD Temsilciler Meclisi başkanı 15. turda seçildi

ABD'de 8 Kasım 2022'deki ara seçimlerin ardından Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde başkan seçimleri 15. turun sonunda sonuçlandı.



Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy, Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanı oldu.



MECLİSTE GERGİN ANLAR



14. turda McCarthy 216 oy alırken, kendisine destek vermemekte ısrarcı olan 4 milletvekili, oylarını Jim Jordan ile Andy Biggs'ten yana kullandı. 2 milletvekili ise "mevcut" oyu kullanarak hiçbir milletvekiline oy vermedi. Böylece seçim barajı 217'ye düştü. Seçimlerin resmi sonuçları açıklanmadan McCarthy, muhalif vekilleri ikna etmek için yanlarına gitti ancak başarılı olamadı.



Yalnızca 1 oy almak isteyen McCarthy ve destekçileri ile muhalifler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. 212 Demokrat üyenin tamamı ise parti liderleri Hakeem Jeffries için oy kullanmaya devam etti.



15. turun pazartesi gününe ertelenmesi için yapılan oylamada Cumhuriyetçiler ilk olarak ertelenmesi yönünde oy vermişti ancak son anda vazgeçerek bu gece yapılmasına karar verdi. 15. turun ertelenmesi için yapılan oylama 155'e karşın 279 ile reddedildi.



BAŞKAN NASIL SEÇİLİYOR?



435 üyeli Temsilciler Meclisinde halihazırda Cumhuriyetçiler 222, Demokratlar 213 koltuğa sahip. Ancak Demokratlardan 1 sandalye, Virginia'dan seçilen Demokrat siyasetçi Donald McEachin'in 28 Kasım 2022'de vefat etmesi üzerine boş kalmıştı. McCarthy'nin başkan seçilebilmesi için Meclis üyelerinin yarısı olan 218 üyenin oyunu alması gerekiyordu. Ancak bu baraj her bir milletvekilinin bir üyeyi oylaması halinde geçerli. Yapılan son oylamada iki milletvekili herhangi bir adaya oy vermediği için baraj 217'ye düştü.

ABD TARİHİNDE SON 100 YILDA BİR İLK



ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ülke tarihinde son 100 yılda benzeri görülmemiş bir şekilde 15 kez oylamaya gitti.



Muhafazakar Cumhuriyetçilerin McCarthy'e muhalifleri nedeniyle başkan seçimi için hiçbir oylamada yeterli çoğunluğa ulaşılamadı.

CUMHURİYETÇİLERİN LİDERİ MC CARTHY KİMDİR?



1965 doğumlu Kevin McCarthy, ilk kez 2006'da Cumhuriyetçi Parti'den Kongre üyesi seçilmişti. Aslen iş insanı olan Kaliforniyalı siyasetçi, 2018'den bu yana Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçilerin azınlık lideri olarak görev yapıyordu.



Trump'ın sıkı destekçilerinden McCarthy, 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına itirazında Trump'ın yanında yer almıştı. Daha sonra seçimlerin meşru olduğunu kabul eden Cumhuriyetçi siyasetçi, 6 Ocak 2021'de Kongre binasına gerçekleştirilen saldırıyı da kınamıştı.



JİM JORDAN KİMDİR?



1964 doğumlu Jim Jordan, 2007'den beri siyaset sahnesinde.



Eski Başkan Donald Trump'ın sıkı bir destekçisi olan Jordan, 2020'deki başkanlık seçimlerine itiraz edenler arasında yer aldı.u



Jordan'ın kişisel internet sitesinde "Kongre'nin en muhafazakar üyelerinden biri" olduğu bilgisi yer alıyor.



KEVİN HERN KİMDİR?



1961 doğumlu Oklahomalı siyasetçi Kevin Hern, 2018’den bu yana Temsilciler Meclisi üyesi.



Siyasete atılmadan önce Rockwell International isimli firmada uzay mühendisi olarak çalışan Hern, daha sonra ticaretle ilgilenerek büyük markaların franchise partneri olarak çeşitli işler yürüttü.



Hern'ün yeni yasama döneminde Cumhuriyetçilerin Çalışma Komitesinin başkanı olması bekleniyordu.



DEMOKRATLARIN LİDERİ JEFFRİES KİMDİR?



Nancy Pelosi'nin 20 yıldır sürdürdüğü liderlik görevine tekrar aday olmayacağını açıklamasının ardından, tek aday New York Temsilcisi Hakeem Jeffries Demokratların yeni lideri olmuştu.



Jeffries, ABD Kongresinin tarihinde Senato veya Temsilciler Meclisindeki herhangi bir partinin lideri konumuna seçilen ilk siyahi olarak kayıtlara geçmişti. New York'un Brooklyn bölgesinde 4 Ağustos 1970'te doğan ve avukatlık yapan Jeffries, 2013'ten bu yana Temsilciler Meclisi üyesi.



Uzun süredir "Pelosi'nin veliahtı" olarak anılan Jeffries, Temsilciler Meclisinde adalet ve bütçe komitelerinde yer almıştı.