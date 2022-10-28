ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşi saldırıya uğradı

Pelosi'nin sözcüsü Drew Hammill, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Bu sabah bir saldırgan Pelosi'nin San Francisco'daki evine girdi ve Paul Pelosi'ye saldırdı" dedi.



Hammill, saldırganın gözaltında olduğu ve saldırının nedeninin soruşturulduğunu belirterek, Paul Pelosi'nin hastanede tedavi altında olduğunu söyledi.

Hammill, Nancy Pelosi'nin saldırı anında evinde olmadığını söyleyerek, "Nancy Pelosi ve ailesi, olaya müdahale eden tüm emniyet ve sağlık ekiplerine teşekkür ediyor ve bu konuda mahremiyetlerinin korunmasını rica ediyor" ifadesini kullandı.

ANA HEDEFİN PELOSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Amerikan basınına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen yetkililer, 82 yaşındaki Paul Pelosi'ye bu sabah San Francisco'daki evinde yapılan saldırıya ilişkin detayları paylaştı.



Saldırganın saldırıyı "hedef gözeterek" yaptığını belirten yetkililer, eve girdikten sonra saldırganın Paul Pelosi'ye saldırmadan önce "Nancy nerede?" diye bağırdığını aktardı.



ABD Kongre Polisi ise Nancy Pelosi'nin saldırının olduğu anlarda başkent Washington DC'de olduğu ve yanında korumalarının bulunduğunu açıkladı.



Öte yandan, saldırganın bu eylemi siyasi amaçlı yapıp yapmadığına ilişkin soruşturma sürüyor.



BIDEN'DAN AÇIKLAMA



Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre yaptığı açıklamada, Biden'ın dualarının Paul Pelosi ve tüm Pelosi ailesiyle olduğunu belirtti.

Biden'ın Pelosi'yi arayarak, kendisine desteğini bildirdiğini aktaran Jean-Pierre, "Başkan Biden, tüm şiddet olaylarını kınamaktadır ve ailenin mahremiyet talebine saygı duyulmasını istemektedir" dedi.