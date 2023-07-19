ABD Temsilciler Meclisi'nde "İsrail ırkçı değil" oylaması

Cumhuriyetçiler ve bazı Demokratların tepkisi üzerine Jayapal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir ulus olarak İsrail'in ırkçı olduğu fikrine inanmıyorum. Ancak diğer yandan, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetinin ayrımcı ve düpedüz ırkçı politikalar uyguladığına ve bu hükümet liderliğinde bu politikayı yönlendiren aşırı ırkçıların olduğuna inanıyorum." demişti.



Diğer yandan İsraillileri ve diasporadaki Yahudileri incitmek istemediğini ve onların "derin acılarını" inkar etme niyetinde olmadığını ifade eden Jayapal, sözlerinin incittiği kişilerden özür dilemişti.



Jayapal'ın ismi ve ifadelerine yer verilmese de söz konusu tasarı, Amerikan kamuoyunda Demokrat milletvekiline tepki olarak değerlendiriliyordu.



İSRAİL CUMHURBAŞKANI KONGRE'YE HİTAP EDECEK



Söz konusu tartışma İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ABD ziyaretine denk gelmesi dolayısıyla Amerikan kamuoyunda yankı buldu.



ABD Başkanı Joe Biden, bugün Herzog'u Beyaz Saray'da ağırladı.



Herzog, yarın ise ABD Kongresinin ortak bir oturumunda milletvekillerine hitap edecek.



Başta Ilhan Omar olmak üzere Demokrat milletvekilleri Alexandria Ocasio-Cortez, Jamaal Bowman ve Cori Bush Herzog'un konuşmasını boykot etmeyi planladıklarını açıklamıştı.