ABD Temsilciler Meclisi'nde Pelosi dönemi sona erdi

ABD Temsilciler Meclisi'nin ilk kadın başkanı Nancy Pelosi görevini bırakacağını açıkladı.



Pelosi, 8 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerinin sonucunda Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin çoğunluğu kazanmasının ardından genel kurulda bir konuşma yaptı.



Pelosi, konuşmasında, "Bir sonraki Kongrede, Demokratların liderliği için yeniden aday olmayacağım. Benim için yeni bir neslin, çok derinden saygı duyduğum Demokratik partiye liderlik etme zamanı geldi." dedi.



Pelosi, 1987'de Temsilciler Meclisi'ne seçildiği Kaliforniya'yı temsil etmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.



Başkan Joe Biden ve eski demokrat başkan Barrack Obama'nın yasaları geçirmesine yardımcı olan Pelosi, eski başkan Donald Trump hakkında iki kez azil süreci başlatmıştı.



Nancy Pelosi'nin, ağustosta Tayvan'ı ziyareti nedeniyle ABD ve Çin arasında da tansiyon yükselmişti.



Ülkede gündeme gelen siyasi şiddet olaylarının da son kurbanı 28 Ekim'de Pelosi'nin eşi Paul Pelosi olmuştu.



Nancy Pelosi'yi hedef alan zanlı, San Francisco'daki evine girerek eşi Paul Pelosi'yi kafasına çekiçle vurarak ağır yaralamıştı.



8 Kasım'daki seçimlerle oluşan yeni Kongre 3 Ocak'ta toplanacak.

Pelosi'nin yerine yeni başkan seçilecek.



Başkanlık için Cumhuriyetçi Kevin McCarthy'nin adı geçiyor. Demokratik Parti liderliği için seçimse 30 Kasım'da yapılacak.

