ABD Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanı belli oldu

MİKE JOHNSON KİMDİR?



ABD Kongresine 2016’da Louisiana’dan Cumhuriyetçi milletvekili olarak giren Mike Johnson, Kongrede eski ABD Başkanı Donald Trump’a en güçlü destek veren isimlerden biri olarak biliniyor.



Milletvekili seçilmeden önce üniversitede öğretim görevlisi olan ve muhafazakar bir radyoda sunuculuk yapan Johnson, siyasete ilk 2015 yılında Louisiana eyalet meclisine seçilerek başladı.



Anayasa hukuku uzmanı olan Johnson, Kongreye seçildiği günden bu yana Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Konferans Grubunun başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.



Aynı zamanda Cumhuriyetçi Araştırma Komitesinin eski başkanı olan Johnson, hala Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi ve Silahlı Hizmetler Komitesinde görev yapıyor.



Meclisteki bir grup Cumhuriyetçi üye ile 2020 Başkanlık Seçimleri'nde Trump'ın söylemleri için mücadele veren Johnson, 7 Kasım 2020'de Joe Biden’ın seçimleri kazandığının açıklanmasından sonra sosyal medya hesabından, "Az önce Başkan Trump'ı arayıp şunu söyledim, 'Güçlü kalın ve mücadeleye devam edin efendim! Millet sizin kararlılığınıza bağlı. Amerikalıların seçim sistemimizin adilliğine olan güvenini yeniden tesis etmek için mevcut tüm yasal yolları tüketmeliyiz.'" şeklinde ifadeler paylaşmıştı.



Bugün yapılan oylamadan önce Trump da sosyal medya hesabından, "2024'te daha da büyük kazanacağız! Benim güçlü önerim, önde gelen aday Mike Johnson'la yola çıkmak ve bunu hızlı bir şekilde bitirmek." şeklinde paylaşım yaparak Johnson’a destek vermişti.



TEMSİLCİLER MECLİSİNDE BAŞKAN SEÇİMİ "KRİZİ"



ABD'de ocak ayında Temsilciler Meclisi üyeleri ülke tarihinde son 100 yılda benzeri görülmemiş bir şekilde ilk kez 4 gün boyunca meclis başkanını seçmek için 15 kez oylamaya gitmişti.



Temsilciler Meclisinde çoğunlukta olan Cumhuriyetçilerin son anda uzlaşmasıyla McCarthy 15 tur oylamanın ardından ancak Temsilciler Meclisi Başkanı seçilmişti.

