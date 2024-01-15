ABD uçağı Pasifik Okyanusu'na düştü

Yabancı kaynaklara göre, pazar akşamı yerel saatle 19.15 civarında San Francisco'nun güneyindeki havaalanına yakın Pasifik Okyanusu'na bir ABD uçağı düştü.



Uçak Half Moon Bay'da pazar akşam saatlerinde düştü. Düşen uçak için ekipler arama çalışmalarına devam ediyor.



Tanıklar, uçağın düşmeden önce motorundan ses geldiğini duyduklarını söyledi.



Uçağın düşmesinin ardından ABD Sahil Güvenliği, Kaliforniya Otoyol Devriyesi ve itfaiye ekipleri bölgeye gitti.

Polis, yerel saatle gece yarsından hemen sonra suda enkaz bulduğunu ve ilk müdahale ekiplerinin şu anda hayatta kalanları aradığını belirtti.

Uçakta bulunan kişi sayısı, hayatta kalanların sayısı ve kazaya karışan uçağın türü hakkında henüz bir bilgi verilmedi.