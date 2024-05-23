ABD vatandaşlarının seçim korkusu: "Şiddet olayları yaşanabilir"

ABD'de her üç kişiden ikisi, Demokrat Başkan Joe Biden ile eski Başkan Cumhuriyetçi Donald Trump arasında 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinin ardından siyasi şiddet olaylarının yaşanmasından endişeleniyor.

ABD vatandaşlarının seçim korkusu: "Şiddet olayları yaşanabilir"

Reuters/Ipsos tarafından ülke genelinde 3 bin 934 'li yetişkinle yapılan anket, eski ABD Başkanı 'ın 2020'deki seçimleri kaybetmesinin ardından yaşanan şiddet olaylarının tekrarlanabileceğine dair endişelerin yaygın olduğunu gösterdi. Trump'ın destekçileri, 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'nı basmışlardı.

Trump, Biden karşısında ikinci kez kaybetmesi hâlinde sonuçlara itiraz etmeye hazırlanıyor.

ŞİDDET KORKUSU YAYILIYOR

Demokratların yüzde 83'ü ve Cumhuriyetçilerin yüzde 65'i dahil olmak üzere internet üzerinden yapılan ankete katılanların yaklaşık yüzde 68'i, seçim sonucundan memnun olmayan aşırılık yanlılarının şiddete başvurmalarından endişeleniyor.

Katılımcıların yüzde 15'i bu görüşe katılmazken, yüzde 16'sı kararsız olduklarını belirtti.

Son dönemdeki söyleşilerinde seçim sonuçlarını kabul edeceğinin garantisini vermeyen Trump, seçim çalışmalarında Demokratları "hileci" olarak nitelendirdi.

BIDEN DESTEKÇİLERİ SONUÇLARA GÜVENİYOR

7 ile 14 Mayıs tarihleri arasında yapılan anket, Demokratların ABD'de yapılacak seçimlerin güvenilir olduğuna Cumhuriyetçilerden daha fazla inandıklarını gösterdi.

Demokratların yüzde 87'si seçim sonuçlarına güvendiğini ifade ederken, Cumhuriyetçilerin sadece yüzde 47'si Kasım ayında yapılacak seçimlerin sonuçlarının adil ve meşru olacağından emin olduğunu söyledi.

Anketin hata payı artı ya da eksi yüzde 2 puan.

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