ABD ve Çin yolcu uçağı seferlerini artırıyor

Çin Sivil Havacılık İdaresinden (CAAC) yapılan açıklamada, Amerikan hava yolu şirketlerinin Çin'e sefer sayısının 31 Mart'tan itibaren haftada 35'ten 50'ye çıkarıldığı duyuruldu.



Duyuru, ABD Ulaştırma Bakanlığının, 26 Şubat'ta Çin hava yolu şirketlerinin sefer sayısı aynı tarihten itibaren artıracağını açıklamasının ardından geldi.



Böylece iki ülke arasında yolcu uçağı seferlerinin sayısı haftada 70'den 100'e çıkacak.



İki ülke liderleri, Kasım 2023'te ABD'nin San Francisco şehrinde yaptıkları görüşmede uçak seferlerinin karşılıklı artırılması konusunda mutabakata varmıştı.



Sefer sayısı artırılsa da dünyanın en büyük iki ekonomisine sahip ABD ve Çin arasında yolcu trafiği, Kovid-19 salgını öncesinin ancak üçte birine ulaşacak.



Salgın öncesinde, 2019'da iki ülke arasında haftada 300 yolcu uçağı seferi yapılıyordu.