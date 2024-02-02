ABD ve İngiltere başarısız mı oldu? Husilere hava operasyonlarından sonra gemi saldırıları arttı

İngiliz yayın kuruluşu BBC, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilerin saldırılarını önlemede başarısız olduğunu iddia etti.

Amerikan ve İngiliz kuvvetleri, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemileri vurmasına karşılık 11 Ocak'tan itibaren hava operasyonları düzenlemeye başladı.



Ancak Husilerin saldırılarında öncesine göre artış oldu.



Bu tarihten sonra Kızıldeniz ticaret yolunu kullanan gemilerin oranı da yüzde 29 düştü.



Bu, Amerikan ve İngiliz operasyonlarından önceki günlere kıyasla daha yüksek ve hızlı bir kayıp oldu.



Husiler, 11 Ocak öncesi Gazze'ye saldırıları nedeniyle yalnızca İsrail'le bağlantılı gemilerin hedef alındığı öne sürüyordu.



Operasyonlardan sonra buna İngiliz ve Amerikan ticaret gemileri de eklendi.



Ayrıca Husiler, bu iki ülkenin askeri unsurlarının da artık kendileri için meşru hedef olduğunu duyurmuştu. Husiler taktik değişikliğine de gitti.



İlk saldırıların odağı daha çok Babül Mendep Boğazı ve Kızıldeniz'di.

Sonrasında buna güneydeki Aden Körfezi de eklendi.



Kızıldeniz, Asya ve Avrupa arasındaki taşımacılığın en önemli rotası.



Husilerin saldırılarından sonra bu yolun kullanımı gemi takip firmalarına göre neredeyse yüzde 50 azaldı.



Rota, Afrika'nın güneyinden Cebelitarık Boğazı'na kaydı. Yakıt ve mürettebat maliyetleri arttı. Yol süresi neredeyse 3 hafta uzadı.



İngiliz Denizcilik Araştırma Firması Drewry'nin Dünya Konteyner Endeksi, geçen yıl kasımda bir konteynerin Şangay'dan Rotterdam'a taşınma maliyetini yaklaşık bin 200 dolar olarak gösteriyordu. Ancak maliyetlerin artması nedeniyle ocak sonunda bu rakam 5 bin dolara kadar çıktı.

