ABD ve NATO'dan Türkiye'nin AB üyeliğine destek

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NATO Zirvesi, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek. Son yılların en önemli NATO Zirveleri arasında gösterilen liderler buluşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmak için Vilnius'a gitti.

Toplantının iki önemli ana maddesi bulunuyor; Ukrayna savaşı ve İsveç'in NATO'ya üyeliği.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vilnius'a doğru yola çıkmadan havalimanında yaptığı açıklamada, "Bize verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Önce Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in önünü açalım. 50 yıldır AB kapısında bekletilen bir Türkiye var." dedi.

STOLTENBERG'TEN AB AÇIKLAMASI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "Türkiye'nin AB'ye üyelik isteğini destekliyorum." ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri, "İsveç'i mümkün olan en kısa sürede üye yapmak için çok çalışıyoruz. Vilnius'ta İsveç ile ilgili olumlu karar çıkması hala mümkün" diye konuştu.

BEYAZ SARAY: TÜRKİYE'NİN AB'YE ÜYELİK HEDEFİNİ DESTEKLİYORUZ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamda, "Türkiye'nin AB üyelik hedeflerini her zaman destekledi ve desteklemeye devam edecektir." denildi. Bununla birlikte Beyaz Saray, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin "Türkiye ile AB arasında bir mesele olduğunu belirterek, "ABD'nin odağı İsveç'in NATO'ya katılımıdır." ifadelerini kullandı.