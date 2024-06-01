ABD ve Suudi Arabistan bakanları Biden'ın ateşkes teklifini görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Biden'ın duyurduğu ateşkes teklifini telefonda görüştü. Bin Ferhan, sivillere acil insani yardım sağlanması ve yerinden edilen Filistinlilerin güvenli şekilde evlerine geri dönmesini amaçlayan tüm çabalara desteğini sundu.

ABD ve Suudi Arabistan bakanları Biden'ın ateşkes teklifini görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

İki bakan, Gazze Şeridi'nde ateşkes çabalarını ve ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu önerinin ayrıntılarını ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre bakanlar, "Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanması, yürütülen müzakereler çerçevesinde bir esir takası anlaşması üzerinde anlaşmaya varılması çabalarını" değerlendirdi.

Bin Ferhan, "Gazze'de acil ateşkes sağlanması, güçlerinin tamamen geri çekilmesi, İsrail'in geriliminden etkilenen sivillere acil insani yardım sağlanması ve İsrail'in yerinden ettiği Filistinlilerin güvenli bir şekilde evlerine geri dönmesini amaçlayan tüm çabalara desteğini" ifade etti.

Suudi bakan ayrıca "kalıcı ateşkes sağlayan ve Gazze'deki Filistin halkının acılarına son veren her önerinin ciddiyetle ele alınmasının gerekliliğini" vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da Biden'ın açıkladığı Gazze'de ateşkes önerisinin ayrıntılarına değindi.

Biden, Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

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