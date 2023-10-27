ABD'de 18 kişiyi öldüren saldırgan hala aranıyor: Halka "dışarı çıkmayın" uyarısı

ABD ORDUSUNDA EĞİTİM ALDI

Maine eyaleti ordu kayıtlarında 40 yaşındaki Card'ın 2002 yılında "ABD Ordusunda eğitim aldığı ancak herhangi bir savaşta görevlendirilmediği" bilgilerine yer verilirken, ayrıca askerdeyken Ordu Başarı Madalyası, İnsani Hizmet Madalyası, Ulusal Savunma Hizmet Madalyası ve Ordu Hizmet Şeridi gibi ödüller aldığı belirtildi.



Maine Bilgi ve Analiz Merkezi tarafından yayımlanan bir bültende de Card'ın "lisanslı bir ateşli silah eğitmeni olduğu ve orduda petrol tedarik uzmanı olarak çalıştığı" bilgisi paylaşıldı.



Maine Üniversitesinde 2001-2004 arasında mühendislik okuyan Card'ın silah konusundaki profesyonelliğine işaret edilen Amerikan medyasında, zanlının "Maine'deki Ulusal Muhafız Üssü'ne ateş açma tehdidinde bulunan zihinsel sağlık sorunu olan biri" olduğu kaydedildi.



Ayrıca akıl sağlığı sorunları yaşadığı ve yazın 2 hafta bir akıl sağlığı merkezinde tedavi gördüğü öğrenildi.