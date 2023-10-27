ABD'de 18 kişiyi öldüren saldırgan hala aranıyor: Halka "dışarı çıkmayın" uyarısı

ABD'nin Maine eyaletinde düzenlenen ve 18 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan silahlı saldırıdan sorumlu tutulan Robert Card'ı arama çalışmaları devam ediyor.
Card'ın saldırı anındaki fotoğrafları olaydan kısa süre sonra servis edildi. Yüzlerce polis Lewiston'da birçok noktayı kordon altına aldı. Card'ın olaydan sonra kaçtığı tahmin edilen SUV tipi bir araç, deniz kenarında park edilmiş halde bulundu. Saldırganın üzerine kayıtlı üç adet deniz taşıtı olduğu tespit edildi.
Halka "Dışarı çıkmayın" uyarısı yapılırken, eğitime ara verilen kentte gün boyunca sessizlik hakimdi. Saldırganın silahlı ve tehlikeli olduğuna yönelik uyarı yapıldı.
ABD ORDUSUNDA EĞİTİM ALDI
Maine eyaleti ordu kayıtlarında 40 yaşındaki Card'ın 2002 yılında "ABD Ordusunda eğitim aldığı ancak herhangi bir savaşta görevlendirilmediği" bilgilerine yer verilirken, ayrıca askerdeyken Ordu Başarı Madalyası, İnsani Hizmet Madalyası, Ulusal Savunma Hizmet Madalyası ve Ordu Hizmet Şeridi gibi ödüller aldığı belirtildi.
Maine Bilgi ve Analiz Merkezi tarafından yayımlanan bir bültende de Card'ın "lisanslı bir ateşli silah eğitmeni olduğu ve orduda petrol tedarik uzmanı olarak çalıştığı" bilgisi paylaşıldı.
Maine Üniversitesinde 2001-2004 arasında mühendislik okuyan Card'ın silah konusundaki profesyonelliğine işaret edilen Amerikan medyasında, zanlının "Maine'deki Ulusal Muhafız Üssü'ne ateş açma tehdidinde bulunan zihinsel sağlık sorunu olan biri" olduğu kaydedildi.
Ayrıca akıl sağlığı sorunları yaşadığı ve yazın 2 hafta bir akıl sağlığı merkezinde tedavi gördüğü öğrenildi.
BİDEN'DAN KONGRE'YE ÇAĞRI
ABD Başkanı Joe Biden, Maine eyaletinde düzenlenen ve 18 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıların ardından Cumhuriyetçilere saldırı silahlarını yasaklayan tasarıyı Kongre'den geçirmeleri yönündeki talebini yineledi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, ABD'nin Maine eyaletinde düzenlenen ve 18 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan silahlı saldırılara ilişkin açıklamasında, "Başka bir trajedinin ardından, Cumhuriyetçi Kongre üyelerini ABD halkını koruma görevlerini yerine getirmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.
Cumhuriyetçileri, saldırı silahlarını ve yüksek kapasiteli şarjörleri yasaklayan, evrensel özgeçmiş kontrollerini yürürlüğe koyan ve silahların güvenli şekilde saklanmasını zorunlu kılan yasa tasarısının Kongre'den geçmesi için kendileriyle çalışmaya çağıran Biden, "Son saldırının fiziksel ve zihinsel yaralarını taşıyacak olan her Amerikalıya en azından bunu borçluyuz." ifadesine yer verdi.
Biden, Maine'de yaşayanları yetkililerin uyarılarını dikkate almaya çağırarak, Maine halkını desteklemek için gereken her şeyi sağlama talimatı verdiğini bildirdi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Dünya
- Silahlı Saldırı
- Abd