ABD'de bir ilk: NYPD'nin başına Latin Amerika kökenli bir polis atandı

New York Belediye Başkanı Eric Adams, basın açıklamasında, NYPD'nin başına Güney Amerika asıllı, 30 yılı aşkın tecrübeye sahip Edward A. Caban'ı atadığını, Porto Riko kökenli Caban'ın NYPD'nin başına geçen "ilk Hispanik" olduğunu duyurdu.



Adams, 32 yıllık bir NYPD gazisi olan Komiser Caban'ın New York Metropolitan bölgesindeki 5 kentte de görev yaptığını ve "neredeyse her pozisyonda" tecrübe kazandığını belirtti.



New York Belediye Başkanı, babası da kendisi gibi polis gazisi olan Caban için, "Babasının izinden gittiği için polislik kanında var." ifadesini kullandı.



NYPD'nin yeni şefi Caban, New York'ta, NYPD 40. Bölge Karakolu önünde düzenlenen törende yemin ederek görevine başladı.



Caban, eski Emniyet Genel Müdürü Keechant Sewell'in haziranda istifa etmesinden sonra aynı göreve vekil tayin edilmişti.



Adams'ın, daha çok İtalyan ve İrlanda kökenlilerin yoğunlukta olduğu NYPD'nin başına Caban'ı seçmesinin sebebinin, Hispanik nüfusunun eyalette hızla artması olduğu düşünülüyor.



Son yıllarda Meksika sınırından ABD'ye geçen düzensiz göçmenlerin en çok tercih ettiği eyaletler arasında bulunan New York, ABD'de California'dan sonra en fazla göçmen bulunduran (3,4 milyon) ikinci eyalet olma özelliğine sahip.

