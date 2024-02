ABD'de bir mahkum 136 saatte kazandığı 17 doları Gazze'ye bağışladı

ABD'de bir mahkum hapishanede temizlik görevlisi olarak çalışırken 136 saatte kazandığı 17 doları Gazze'ye bağışladı.



Tüm birikimi olan 17 doları bağışlamasının ardından mahkum için bir bağış toplama etkinliğinde 80 bin dolardan fazla para toplandı.



Bağış toplama kampanyası, yakınını kazara öldürmek suçundan 40 yıldır hapiste olan ve ismi sadece Hamza olarak açıklanan mahkum, saatte yalnızca 13 sente çalışarak 136 saatte 17 dolar kazandı.



40 yıllık hapis hayatının ortasında Hamza'nın kalbi, Kaliforniya'daki hapishane hücresinden okyanusların ötesindeki Gazze halkına uzandı.



16 yaşındayken karıştığı trajik bir suç nedeniyle 40 yılı aşkın süredir hapiste yatmasına rağmen tüm birikimini Gazze halkına bağışladı.

SAATTE 13 SENT KAZANDI



Bağış kampanyasının açıklamasında, "hapishane duvarları içinde yorulmadan temizlikçi olarak çalışan ve saatte yalnızca 13 sent kazanan Hamza, 136 saatlik çalışmanın her kuruşunu Gazze halkını desteklemek için özverili bir şekilde bağışladı" ifadelerine yer verildi.



Kaliforniya'da yetişkin olarak suçlanan küçüklere şartlı tahliye olanağı tanıyan yeni yasa sayesinde Hamza önümüzdeki ay serbest bırakılacak.



Şimdi 56 yaşında olan Hamza'nın Gazzelilere yönelik olağanüstü empati ve nezaket öyküsü sosyal medyayı büyüledi.



Hamza'ya duyulan sevgiye yanıt olarak onun da izniyle bir kampanya başlatıldı.



Toplanan para, yıllarca hapis hayatı yaşadıktan sonra onurlu ve güvenli bir şekilde topluma geri dönmesine yardımcı olacak.



Hamza'nın hapishane duvarları dışındaki hayata uyumunu kolaylaştırmayı amaçlayan bağış toplama etkinliğinde 82 bin dolara yakın para birikti.