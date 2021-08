ABD'de bomba yüklü araç ihbarı: Kongre binası boşaltılıyor

ABD Kongre polisinin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, polis, Kongre Kütüphanesi civarında terk edilmiş halde duran bir kamyonet yüzünden alarma geçti.



İçinde patlayıcı madde olabileceğinden şüphe edilen araçla ilgili güvenlik yetkilileri hızlı bir şekilde olay yerine intikal ederken, polis güvenlik nedeniyle etrafta bulunan binaları boşalttı.



Kongre Polis Şefi Thomas Manger, yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve şüpheli ile irtibata geçildiğini belirtti.



Manger, polisin, şüphelinin elinde bomba fünyesine benzer bir parça gördüğünü aktardı ve irtibat kurdukları şüphelinin "elinde bomba olduğunu söylediğini" ifade etti. Şüphelinin ismi ise açıklanmadı.



Şüpheli ile müzakerelerin sürdüğünü kaydeden Manger, "Müzakerecim bu olayı barışçıl şekilde halledebilmek için elinden geleni yapıyor." diye konuştu.



Kongrede herhangi bir oturumun olmadığı, polisin geniş bir güvenlik koridoru oluşturduğu belirtildi.



NOW: The USCP is responding to a suspicious vehicle near the Library of Congress.



Please stay away from this area and follow this account for the latest information. pic.twitter.com/LMBYBTJn4t