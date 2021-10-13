ABD'de borç limiti krizine geçici çözüm

ABD'de borç limiti krizi çözüldü. Limitin kısa süreli olarak artırılması Senato'nun ardından Temsilciler Meclisi'nde de kabul edildi. Federal hükümetin temerrüde düşmesini önleyecek tasarı, yasalaşması için Biden'ın imzasına sunulacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.10.2021 - 03:55

ABD'de borç limiti krizine geçici çözüm

Temsilciler Meclisi, borç limitinin kısa süreli artırılmasına yönelik yasa tasarısını onayladı.

Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süredir süren görüşmelerin ardından Senatosu'ndan geçen tasarı, Temsilciler Meclisi'nde 206'ya karşı 219 oyla kabul edildi.

Borç limitinin 3 Aralık'a kadar yeterli olacak şekilde 480 milyar dolar artırılmasını öngören tasarı, yasalaşması için Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Böylece, borç limitinin geçici olarak artırılmasıyla federal hükümetin temerrüde düşmesinin önüne geçilecek.

BORÇ LİMİTİ KRİZİ

'de federal hükümet, tarihi bir temerrüde yol açabilecek 28,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Borç limiti, hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı anlamına geliyor.

Teknik olarak borç limiti için belirlenen süre 1 Ağustos'ta dolarken, Hazine Bakanlığı, hükümetin ödemelerine devam edebilmesi için "olağanüstü önlemler" almaya başlamıştı.

Borç limitinin artırılması veya askıya alınması için Kongre'ye defalarca çağrıda bulunan Hazine Bakanı Janet Yellen, son olarak Kongre'nin 18 Ekim'e kadar borç limitini yükseltmek veya askıya almak için harekete geçmemesi halinde Hazine'nin olağanüstü önlemlerinin tükeneceğini belirtmişti.

Demokratlar ile Cumhuriyetçiler, ülkenin borç limitinin kısa süreli olarak artırılması yönünde geçen hafta anlaşmaya varmıştı.

Senatosu, 7 Ekim'de borç limitinin kısa süreli olarak artırılmasına yönelik yasa tasarısını onaylamıştı.

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