ABD'de Columbia Üniversitesi, Gazze protestoları nedeniyle dersleri çevrim içi yapacak

ABD'nin ve dünyanın en prestijli üniversitelerinden Columbia'nın Manhattan'daki kampüsünde bir süredir devam eden olaylı Gazze protestoları, okul yönetimine, "isteyenlerin derslere çevrim içi devam edebileceği" yönünde karar aldırdı.



Kampüs merkezindeki parkı bir süredir işgal eden Filistin destekçisi öğrenciler sosyal medyada, üniversite yönetiminin, Gazze'ye destek protestolarından kaynaklı "güvenlik sorunu nedeniyle" okula gelmek istemeyen öğrencilerin derslere çevrim içi katılabileceği yönündeki duyurusunu paylaştı.



Sosyal paylaşım sitesi X'te paylaşılan video kaydında, okul duyurusunu okuyan protesto sözcüsünün kalabalık tarafından alkışlandığı görüldü.



Columbia kampüsünü, onlarca üyesinin gözaltına alınmasına rağmen terk etmeyen Gazze Dayanışma Kampı protestocuları, söz konusu kararı, okul yönetimine karşı alınan "bir diğer zafer" olarak değerlendirdi.



COLUMBIA ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAY



Columbia Üniversitesi'nde Filistin yanlısı öğrenciler, okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.



Rektör Minouche Shafik, eylemin üniversitenin işleyişi için "tehdit oluşturduğunu" savunarak, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuştu.



Kampüse girerek oturma eylemine müdahale eden polis, 108 civarında öğrenciyi gözaltına almıştı. Okul yönetimi de eyleme karışan bazı öğrencileri okuldan uzaklaştırmıştı.



Rektör Shafik'in tutumu, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmişti.

