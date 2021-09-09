ABD'de federal çalışanlara aşı zorunluluğu geliyor

Son haftalarda günde 140 bin corona virüs vakası ve bini geçen vefatın görülmesi ABD'yi pandemiyle mücadelede yeni önlemler almaya itti.

Altı aşamalı salgınla mücadele planının ayaklarından biri olarak alınacak yeni önleme göre, federal çalışanlara aşı olmanın zorunlu tutulacağı bildirildi.

Her hafta binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği Delta Varyantının tehdit ettiği ekonominin bu sayede toparlanmasının amaçlandığı aktarıldı.

Medikal ya da dini nedenlerle aşı olmak istemeyenler için izlenecek yöntem ise henüz açıklanmadı.

Başkan Biden’in okulların açık tutulması için atılacak adımlar, daha fazla aşılama ve testlerin artırılmasına dair bugün Beyaz Saray’da açıklama yapması beklenirken, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki “Temel hedefimiz, Covid konusunda sıradaki adımın ne olduğuna dair halkı bilgilendirmek” yorumunu yaptı.

Aşı zorunluluğunun yer aldığı kararnamennin Başkan Joe Biden tarafından bugün imzalanması bekleniyor.