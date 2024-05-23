ABD'de hortum: 4 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

ABD'nin orta kesimindeki eyaletlerde meydana gelen şiddetli hava olayları ile hortumlarda can kaybı ve yerleşim yerlerinde büyük hasar olduğu belirtildi. Hortumda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı açıklandı.

ABD'de hortum: 4 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

’nin Iowa eyaletinde 2 bin nüfuslu Greenfield kasabasını vuran hortumun bilançosu belli oldu.

Iowa Kamu Güvenliği Departmanı tarafından yapılan açıklamada, hortum nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yaralılardan 14'ünün tedavi için hastanelere kaldırıldığı aktarıldı. Iowa Valisi Kim Reynolds yaptığı açıklamada, "Bu yürek burkucu, korkunç. Yıkımı tarif etmek zor" ifadelerini kullandı. Vali Reynolds, Greenfield kasabasının büyük bir kısmının yerle bir olduğunu vurguladı.

Iowa Valisi Kim Reynolds da Greenfield'da düzenlediği basın toplantısında, "Bu yıkım sadece yürek burkan, korkunç bir durum. Yıkımı gerçekten görene kadar anlatmak zor" ifadelerini kullandı.

Reynolds, eyalet genelinde 15 ilçe için acil durumu ilan edildiğini, Başkan Joe Biden'dan da Iowa için federal afet yardımını onaylamasını isteyeceğini söyledi.

ABD'de hortum: 4 kişi öldü, 35 kişi yaralandı - 1

Greenfield kasabasının yarısına yakınında birçok iş yeri, ev ve araç kuvvetli ve hortumlardan zarar görürken, yerel televizyonlarda bazı rüzgar tribünlerinin şiddetli fırtınadan yıkılarak ateş aldığı görüntüleri yer aldı.

Iowa'nın yanı sıra Nebraska, Illinois ve Wisconsin eyaletleri de şiddetli yağmur, rüzgar, ve hortumlar nedeniyle olumsuz etkilenirken, eyaletlerin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandı.

Ulusal Meteoroloji yetkilileri, Texas'tan Michigan'a kadar en az 329 şiddetli fırtına kaydedildiğini, çoğu Iowa, Wisconsin ve Minnesota'da olmak üzere 20 hortum olayının da yaşandığını aktardı.

Yetkililer, söz konusu şiddetli hava şartlarının ülkenin orta kesimlerinde hafta sonuna kadar etkisini sürdürebileceği uyarısında bulundu.

Ulusal Hava Durumu Servisi, salı günü çıkan 26 hortumdan 21'inin Iowa'da görüldüğünü aktardı.

Kasırga nedeniyle kasabadaki çok sayıda ev yıkılmış, ağaçlar devrilirken, araçlarda da hasar meydana gelmişti.

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