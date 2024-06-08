ABD'de ilginç olay: 2 bin 800'ü aşkın lego çalıp satmaya çalışan 2 kişi yakalandı

ABD'nin California eyaletinde, 2 bin 800'den fazla lego markalı oyuncak çalıp internette satmaya çalıştıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

ABD'de ilginç olay: 2 bin 800'ü aşkın lego çalıp satmaya çalışan 2 kişi yakalandı

'nin NBC News televizyonundaki habere göre bölge polisi, California'da Aralık 2023'ten beri araştırılan lego hırsızlığına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, olayla bağlantılı 71 yaşındaki Richard Siegel ve 39 yaşındaki Blanca Gudino'nun suçundan gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanların evinden tanesinin değeri 20 ile 1000 dolar arasında değişen 2 bin 800'den fazla lego çıktığı kaydedilen açıklamada, şüphelilerin söz konusu legoları internette satmaya çalıştığı aktarıldı.

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