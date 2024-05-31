ABD’de İsrail’in saldırılarına “soykırım” diyen hemşire kovuldu

Filistin asıllı ABD’li hemşire Hesen Jabr, hamilelik ya da doğum sırasında çocuklarını kaybeden anneler tarafından “şefkat ödülüne” layık görüldü.

Jabr, ödül töreninde gerçekleştirdiği konuşmasında İsrail’in Gazze’deki saldırılarının “soykırım” olduğunu söyledi.

Jabr, ödül töreninde gerçekleştirdiği kabul konuşmasında “Gazze’de yaşanan soykırımda ülkemin kadınlarının tasavvur edilemez kayıplar verdiğini görmek bana acı veriyor” ifadesini kullandı.

Filistin asıllı hemşire, bu açıklamasının ardından hastaneden kovuldu.



Çalıştığı New York City Hastanesi’nden bir sözcü yaptığı açıklamada, Filistin asıllı hemşirenin Aralık ayında “görüşlerini işine yansıtmaması gerektiği” konusunda uyarıldığını söyleyerek, Ancak meslektaşlarının geniş katılım gösterdiği bir toplantıda bunu yapmamayı tercih etti.

Jabr, artık hastanemizin bir çalışanı değil” ifadelerini kullandı. Jabr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 7 Mayıs tarihinde ödüllendirildiğini ancak Mayıs ayının sonlarına doğru işine son verildiğine dair bir mektup aldığını söyledi.