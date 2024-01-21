ABD’de kar fırtınası ve kutup soğuklarında can kaybı sayısı arttı

ABD'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar fırtınası ve kutup soğukları nedeniyle can kaybı giderek artıyor. Aşırı soğuklar nedeniyle ülke genelinde geçtiğimiz haftadan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 89’a yükseldi.

En çok kayıp 25 can kaybı ile Tennessee’de yaşanırken, Oregon 16 can kaybıyla ikinci sırada yer aldı. Illinois, Pennsylvania, Mississippi, Washington, Kentucky, Wisconsin, New York, New Jersey ve birçok eyalette de can kayıpları rapor edildi.

Washington eyaletinde bulunan Seattle'da sadece dört gün içinde çoğu evsiz olduğu tahmin edilen 5 kişi hayatını kaybetti.