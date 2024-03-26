ABD'de kargo gemisi köprüyü yıktı: Araçlar suya düştü

Bugün erken saatlerde Singapur bandıralı bir kargo gemisi, Baltimore Limanı'nın dışındaki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarparak köprünün çökmesine yol açtı.



Baltimore'daki Sahil Güvenlik ekibi gece yarısı Francis Scott Key Köprüsü'nde bir çarpışma raporu aldığını söyledi.



Baltimore Polis Departmanı ve İtfaiye Teşkilatı da çökme konusunda kendilerine bilgi verildiğini açıkladı.

Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin suya düştüğü tahmin edilen en az 20 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

ÇÖKME NEDENİYLE TÜM ŞERİTLER KAPATILDI



ABD'nin Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü'nde meydana gelen "çökme" nedeniyle tüm şeritlerin her iki yönde de kapatıldığını doğruladı.



Trafiğin ya şehrin içinden geçen yollara ya da liman tüneline yönlendirildiği söyleniyor.

