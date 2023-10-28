ABD'de katliam yapan zanlı ölü bulundu

Maine polisi, Leviston kentinde kimliği belirlenemeyen zanlının, 3 ayrı bölgede insanların üzerine ateş açması sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 60'a yakın kişin de yaralandığını duyurmuştu.



Androscoggin İlçesi Şerif Ofisi, şüphelinin elindeki tüfekle ateş eder pozisyonda görüntülendiği iki fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çevre sakinlerini yardıma çağırmıştı.

SALDIRGAN ÖLÜ BULUNDU ABD medyasından edinilen bilgiye göre saldırının zanlısı Robert Card ölü bulundu.