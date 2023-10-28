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ABD'de katliam yapan zanlı ölü bulundu

ABD'nin Maine eyaletinde en az 18 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı silahlı saldırının zanlısı Robert Card ölü bulundu.

ABD'de katliam yapan zanlı ölü bulundu

Maine polisi, Leviston kentinde kimliği belirlenemeyen zanlının, 3 ayrı bölgede insanların üzerine ateş açması sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 60'a yakın kişin de yaralandığını duyurmuştu. 

Androscoggin İlçesi Şerif Ofisi, şüphelinin elindeki tüfekle ateş eder pozisyonda görüntülendiği iki fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çevre sakinlerini yardıma çağırmıştı.

ABD'de katliam yapan zanlı ölü bulundu - 1

SALDIRGAN ÖLÜ BULUNDU

medyasından edinilen bilgiye göre saldırının zanlısı Robert Card ölü bulundu.

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