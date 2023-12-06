ABD'de köpekler arasında salgın: Yeni bakteri türü şüphesi

ABD'de köpekler arasında gizemli virüs yayılıyor.

Ölümcül olabilecek rahatsızlığa neyin sebep olduğu belirlenmeye çalışılıyor.

Uzmanlar, antibiyotik tedavisine dirençli yeni bir tür bakteriden şüpheleniyor.

Kısa sürede zatürreye neden olan hastalığın semptomları arasında haftalarca geçmeye öksürük de var. Oregon eyaletinde şimdiye kadar 200 vaka bildirilirken, California, Florida ve Washington gibi eyaletlerde de hasta köpeklere rastlandı.

Şu ana kadar hastalığın insanlara bulaştığına dair kanıt bulunmadı. Ancak veterinerler, köpek sahiplerinden hasta hayvanlarını izole etmelerini istedi.