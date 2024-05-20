ABD'de köprüyü yıkan gemi enkazdan çıkarıldı

ABD'nin Baltimore limanında 26 Mart’ta "Dali" adlı kargo gemisi Francis Scott Key Köprüsü'ne çarparak çökmesine neden olmuştu. Köprüyü çökerten gemi, bugün yeniden yüzdürülerek limana dönüş yoluna çıktı. Ekipler, Dali'nin pruvasına yıkılan köprünün kalan kısmını yıkmak için 13 Mayıs'ta kontrollü bir yıkım gerçekleştirmişti. Dali, birkaç hafta limanda kalarak bakımdan geçecek.

ABD'de köprüyü yıkan gemi enkazdan çıkarıldı

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde Singapur bandıralı "Dali" adlı kargo gemisi, Patapsco Nehri üzerindeki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarpmış, köprüdeki araçlar ve çalışma yapan işçiler nehre düşmüştü.

TERSHANEYE DÖNMEDEN ONARIMLARDAN GEÇECEK

Köprünün çökmesine neden olan konteyner gemisi bugün yeniden yüzdürülerek birkaç römorkörün rehberliğinde yavaşça limana geri dönmeye başladı.

Yetkililer, Dali'nin muhtemelen birkaç hafta limanda kalacağını ve daha kapsamlı onarımlar için tersaneye taşınmadan önce geçici onarımlardan geçeceğini açıkladı.

BİR MİLYON GALON SU ÇIKARILDI

Mürettebat, gemiyi hareket etmeye başlamadan yaklaşık 18 saat önce yeniden yüzdürülecek şekilde hazırlamaya başladı.

Bu süreç, karmaşık temizlik operasyonları sırasında gemiyi karada ve sabit tutan çapaların serbest bırakılmasını ve 1 milyon galonun üzerinde suyun dışarı pompalanmasını içeriyordu.

Ekipler, Dali'nin pruvası boyunca uzanan çökmüş köprünün kalan en büyük açıklığını yıkmak için 13 Mayıs'ta kontrollü bir yıkım gerçekleştirdi.

BALTIMORE KÖPRÜSÜNÜ ÇÖKERTEN KAZA

Dali isimli gemi, 26 Mart'ta gücünü kaybedip köprünün destek kolonlarından birine çarparak altı inşaat işçisinin ölümüne neden olmuştu.

Geminin neden olduğu kaza Baltimore'un yoğun limanındaki deniz trafiğinin çoğunu durdurmuştu.

Gemi haftalarca üstüne çöken köprü enkazının altında karaya oturmuş vaziyette bekledi.

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