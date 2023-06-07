ABD'de Kuzey Dakota Valisi Burgum, 2024 başkanlık seçimlerine aday

ABD'de Kuzey Dakota Valisi Doug Burgum, "Değişen ekonomimiz için yeni bir lider" sloganıyla memleketi Kuzey Dakota'da seçim kampanyasını başlattı.



Konuşmasında Kuzey Dakota'da yaptığı ekonomik yatırımlardan bahseden Burgum'un kampanya mesajı ekonomi ağırlıklı oldu.



Ekonomi, enerji bağımsızlığı ve ulusal güvenliğe odaklanan bir lidere ihtiyaç olduğunu söyleyen Burgum, "İşte bu yüzden bugün, ABD başkanlığına aday olduğumu resmen duyuruyorum." dedi.



''EKONOMİ BİRİNCİ ÖNCELİK OLMALI"

Burgum, Wall Street Journal'da kaleme aldığı makalede de ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını duyurduğu videosunda "ekonomik vizyonundan" bahsetmemesini eleştirdi ve ekonominin birinci öncelik olması gerektiğini belirtti.



Yerli inovasyon ve enerji üretimini güçlendirmenin önemini vurgulayan Burgum, bunun doların değerini artırarak Çin ve İran'ı durdurabileceği ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi gibi savaşları önleyebileceği görüşünü savundu.



Burgum, yazısında, "Çin ile soğuk savaşı kazanmak için ordumuzu yeniden inşa etmeli ve ulusumuzun güçlü konumunu yeniden oluşturmalıyız." ifadesine yer verdi.



Teknoloji girişimciliğiyle tanınan 66 yaşındaki Burgum, 2016'dan bu yana Kuzey Dakota Valisi olarak görev yapıyor. Burgum, kürtaj yasağı ve trans bireylerin spor müsabakalarına katılma şartlarına ilişkin bir bazı kısıtlamaları hayata geçirmesiyle biliniyor.



2024 BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDE ADAYLAR

ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den adaylıklarını duyuranlar arasında eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida Valisi Ron DeSantis, eski ABD BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, genç multimilyoner Vivek Ramaswamy, iş insanı Perry Johnson, muhafazakar siyahi radyo sunucusu Larry Elder, Senatör Tim Scott, siyasetçi Asa Hutchinson ve dün yarışa katılan eski New Jersey Valisi Chris Christie gibi isimler yer alıyor.



Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de bugün başkanlık seçimlerine aday olduğunu resmen duyurdu.



Demokrat Parti'den ise Başkan Joe Biden, eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr. ve yazar Marianne Williamson, adaylıklarını resmen duyurmuştu.



ABD'li akademisyen ve aktivist Cornel West ise seçimlere Halkın Partisinden aday olduğunu açıklamıştı.