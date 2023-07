ABD'de meydana gelen selde 3 kişi öldü, 4 kişi kayboldu

ABD basınında yer alan haberlere göre, Pensilvanya eyaletinde dün gece başlayan şiddetli yağışlar sele neden oldu.



Bazı araçların sürüklendiği selde 3 kişi hayatını kaybetti, aralarında 9 aylık bebeğin de bulunduğu 4 kişi kayboldu.



Polis, vatandaşlara arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.



Diğer taraftan New York'taki şiddetli yağışlar nedeniyle yüzlerce uçuşun ertelendiği ya da iptal edildiği bildirildi.



Ulusal Meteoroloji Servisi (NWS) Connecticut, Batı Massachusetts, Vermont ve New Hampshire bölgeleri için sel, Massachussets ve New Hampshire sınırı için hortum uyarısında bulundu.