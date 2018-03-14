ABD'de öğrencilerden 17 dakikalık protesto

İlişkili Haberler ABD’li silahçılar alım yaşının yükseltilmesine dava açtı

ABD'de son dönemlerde ardı ardına yaşanan ve 'bireysel silahlanma' tartışmalarını beraberinde getiren okul saldırılarının sonuncusu geçen ay Florida eylaetinde yaşanmıştı.14 Şubat günü Parkland'daki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nde yaşanan saldırıda 17 kişi hayatını kaybetmişti.

HAYATTA KALANLAR SİLAHLANMAYA KARŞI LOBİ FAALİYETLERİNE KATILDI

Öte yandan, hayatta kalanların bir kısmı devlet ve federal yetkililerin de içinde bulunduğu lobi faaliyetlerine katıldı ve ABD BaşkanıDonald Trump ile bir araya gelerek silah mülkiyetine yeni kısıtlamalar getirilmesi çağrısında bulundu.

Saldırının ardından ABD vatandaşlarını ikiye bölen 'bireysel slahlanma' tarışmaları tekrar gündeme gelmiş ve ABD'denin bazı eyletlerinde silah satın alma yaşı geride bıraktığımız hafta 18'den 21'e yükseltilmişti.

SALDIRI PROTESTO EDİLDİ

Bugün ise ABD genelinde öğrenciler 17 dakikalığına derse girmeyerek yaşanan saldırıları ve bireysel silahlanmayı bir kez daha protesto etti.

Protesto, Florida savcılığından Parkland saldırısıyla suçlanan Nikolas Cruz'a 17 kişiyi öldürmekten dolayı idam cezası talep edileceğinin açıklanmasından bir gün sonra gerçekleşti.