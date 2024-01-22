ABD’de ölümcül soğuklar: Can kaybı 92’ye yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) soğuk hava dalgasının etkisi altında. Ülkede soğuk hava nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 92’ye yükseldi. Meteoroloji uzmanları, soğuk hava dalgasının bu hafta da etkisini sürdürmesini bekliyor.

ABD’de ölümcül soğuklar: Can kaybı 92’ye yükseldi
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’de geçen hafta etkili olan dalgasında yaşamını yitirenlerin sayısının 92’yi bulduğu bildirildi.

CBS News’un haberine göre, ülkeyi geçen hafta etkisi altına alan ve bu hafta da devam etmesi beklenen soğuk hava dalgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 92’yi buldu.

Tennessee Sağlık Departmanı verilerine göre eyalette soğuk hava koşulları sebebiyle 25 kişi yaşamını yitirdi.

ABD’de ölümcül soğuklar: Can kaybı 92’ye yükseldi - 1

Oregon eyaletinde 16 kişi yaşamını yitirirken Illinois, Pennsylvania, Mississippi, Washington, Kentucky, Wisconsin, New York, New Jersey gibi eyaletlerde de soğuk havaya bağlı ölümlerin kaydedildiği bildirildi.

Öte yandan meteoroloji uzmanları, soğuk havanın bu hafta da etkisini sürdüreceğini belirterek, özellikle yollarda kar ve buzlanmaya karşı uyarı yaptı.

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