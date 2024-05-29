ABD’de patlama: 1 ölü, 7 yaralı

ABD’nin Ohio eyaletinde bir bankanın bulunduğu binada patlama meydana geldi. Şiddetli patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

ABD’de patlama: 1 ölü, 7 yaralı

’nin Ohio eyaletine bağlı Youngstown şehrinin merkezinde giriş katında bir bankanın bulunduğu binada meydana geldi.

Binadan yoğun duman yükseldiği görüldü.

Youngstown İtfaiye Şefi Barry Finley, patlamada bir banka çalışanının hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını belirtti.

Finley zemin katın çöktüğünü, ekiplerin gaz sızıntısı olup olmadığını belirlemek için çalıştığını söyledi.

Bina boşaltılırken, çevredeki sokaklar trafiğe kapatıldı.

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