ABD'de polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 8 ölü

Texas Eyaleti Kamu Güvenliği Departmanı, kazanın yerel saatle 06.30 sularında Güney Texas otoyolunda meydana geldiğini bildirdi.
Yetkililer, 5 kaçak göçmeni taşıdığından şüphelenilen otomobil sürücüsünün polisten kaçmaya çalışırken karşı şeritten gelen otomobile çarptığını kaydetti.
Emniyet güçlerinin paylaştığı fotoğraflarda iki araçtan birinin yandığı görülürken, otomobillerde bulunan sürücüler de dahil 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Departman Sözcüsü Christopher Olivarez, ölen kişilerden bazılarının Honduras vatandaşı olduğu bilgisini paylaştı.
Kazaya ilişkin detaylar ve ölenlerin kimlik bilgilerine ilişkin açıklama yapılmadı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Dünya
- Abd
- Dış Politika