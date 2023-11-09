ABD'de polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 8 ölü

Emniyet güçlerinin paylaştığı fotoğraflarda iki araçtan birinin yandığı görülürken, otomobillerde bulunan sürücüler de dahil 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Departman Sözcüsü Christopher Olivarez, ölen kişilerden bazılarının Honduras vatandaşı olduğu bilgisini paylaştı.



Kazaya ilişkin detaylar ve ölenlerin kimlik bilgilerine ilişkin açıklama yapılmadı.

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