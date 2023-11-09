ABD'de polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 8 ölü

ABD'nin Texas eyaletinde 5 kaçak göçmeni taşıdığından şüphelenilen otomobil sürücüsünün polisten kaçarken yaptığı kazada 8 kişi öldü.

ABD'de polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 8 ölü

Texas Eyaleti Kamu Güvenliği Departmanı, kazanın yerel saatle 06.30 sularında Güney Texas otoyolunda meydana geldiğini bildirdi.

Yetkililer, 5 kaçak göçmeni taşıdığından şüphelenilen otomobil sürücüsünün polisten kaçmaya çalışırken karşı şeritten gelen otomobile çarptığını kaydetti.

ABD'de polisten kaçan otomobil kaza yaptı: 8 ölü - 1

Emniyet güçlerinin paylaştığı fotoğraflarda iki araçtan birinin yandığı görülürken, otomobillerde bulunan sürücüler de dahil 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Departman Sözcüsü Christopher Olivarez, ölen kişilerden bazılarının Honduras vatandaşı olduğu bilgisini paylaştı.

Kazaya ilişkin detaylar ve ölenlerin kimlik bilgilerine ilişkin açıklama yapılmadı.

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