ABD'de silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Tennessee eyaletinde bulunan Memphis kentinde silahlı saldırı yaşandı.

ABD'de silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

Cumartesi günü geç saatlerde Amerika Birleşik Devletleri'ninTennessee eyaletinde bulunan Memphis kentinde yaşandı. Tennessee, polisin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre saldırıda en az iki kişi öldü ve 14 kişi yaralandı.

Polis, saldırının 300 kadar kişinin izinsiz toplandığı bir partide meydana geldiğini söyledi.

Polis düzenlediği basın toplantısında, partide toplam 16 kişinin  vurulduğunu söyledi.

Silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Polis, gözaltında hiçbir şüphelinin bulunmadığını söyledi.

Memphis Polis Şefi  yaptığı açıklamada, "Bu gece, bu silahlı saldırıya karışan kişileri tespit etmek için yorulmadan çalışıyoruz. Bu olay sırasında silah kullanan en az iki kişinin olduğuna inanıyoruz" dedi. 

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