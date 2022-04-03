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ABD'de silahlı saldırı: 6 ölü, 10 yaralı

SON DAKİKA HABERİ: ABD'nin Sacramento kentinde yaşanan silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Haberler 03.04.2022 - 17:41

ABD'de silahlı saldırı: 6 ölü, 10 yaralı

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Son dakika haberi! Yerel yetkililer ve görgü tanıkları, ABD’nin California'da eyaletine bağlı Sacramento kentinde, polis ve diğer acil servislerin bir silahlı saldırı olayına müdahale ettiğini açıkladı. En az 6 kişinin olay esnasında hayatını kaybettiği bildirdi. 

Olay, Pazar günü yerel saat ile 02.00’den hemen sonra meydana geldiği açıklandı. Görgü tanıkları, arabadaki bir adamın olay yerinden kaçmadan önce El Santo restoranı yakınlarındaki bir kalabalığa ateş açtığını söyledi. 50'ye yakın el silah sesi duyulduğu kaydedildi.

İlk bilgilere göre, olay yerinde öldüğü belirtilen altı kişi de dahil olmak üzere en az 13 kişi vuruldu. Şüphelinin durumu bilinmiyor.

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