Donald Trump’a “sus payı” davasında yeni para cezası

Eski ABD Başkanı Donald Trump “sus payı” davası kapsamında konulan basına konuşma yasağını bir kez daha ihlal ettiği gerekçesiyle bin dolar para cezasına çarptırıldı. Yargıç Juan Merchan, Trump'ın yasağı ihlal etmeyi sürdürmesi halinde hapis cezası verileceğini söyledi.

Donald Trump’a “sus payı” davasında yeni para cezası
Trump'ın "sus payı" davasında yargıçtan hapis cezası tehdidi

Trump'ın "sus payı" davasında yargıçtan hapis cezası tehdidi

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Eski Başkanı ’ın ilişki yaşadığı yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödeme suçlamasıyla yargılandığı davaya New York'taki Manhattan Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Yargıç Juan Merchan duruşmada savcıların Trump'ın mahkeme çalışanları ve aileleri ile tanıklar hakkında basına konuşma yasağını 4 kez daha ihlal ettiği yönündeki şikayetini değerlendirdi.

Trump’ın 3 yorumunun suç niteliği taşımadığına hükmeden Merchan, 1 yorumunun ise basına konuşma yasağını ihlal ettiğini belirterek Trump’ı bin dolar para cezasına çarptırdı.

Yasağı ihlal etmeyi sürdürmesi halinde daha ağır cezalar verileceği konusunda Trump’ı uyaran Merchan, “İlerde hapis cezası düşünmek zorunda kalacağım” dedi. Merchan, Trump’ın mahkeme kararlarına uymaması halinde hapis cezasının “son çare” olacağını vurguladı.

TRUMP'IN MUHASEBECİSİ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada ayrıca daha önce Trump Organization şirketinin muhasebe departmanında çalışan Deborah Tarasoff tanık olarak dinlendi. Tarasoff, 2017 yılında Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık sus payı ödemesinin karşılığı olarak Trump’ın eski avukatı Michael Cohen'e gönderilen 35 bin dolarlık 12 çekin Trump tarafından imzalandığını doğruladı. 2015'ten sonra 10 bin doların üzerindeki her ödeme için Trump ya da oğullarından birinin imzasının gerektiğini belirten Tarasoff, Donald Trump’a ithafen “Eğer imzalamak istemezse, imzalamazdı" ifadelerini kullandı.

"ÖDEMELER YASAL GİDER OLARAK GÖSTERİLDİ"

Bir diğer tanık olan Trump Organization şirketinin eski finansal kontrolörü Jeffrey McConney de Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık sus payı ödemesinin karşılığı olarak Trump’ın eski avukatı Michael Cohen'e gönderilen 35 bin dolarlık 12 çek ile ilgili soruları yanıtladı. O dönem Cohen'e yapılan ödemelerin her birinin "yasal giderler" olarak listelendiğini belirten McConney, ödemelerin şirket kayıtlarında bir avukatlık sözleşmesiyle ilgili olduklarını gösteren açıklamalara sahip olduğunu ifade etti.

TRUMP 4 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

Kamuoyunda “sus payı” davası olarak da bilinen davada Trump, ilişki yaşadığı müstehcen film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri öncesinde “sus payı” ödemek ve ödemeyi örtbas etmek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlanıyor. Trump'ın ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olması nedeniyle önem taşıyan sonunda Trump’ın 4 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

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