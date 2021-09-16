ABD'de sıradışı olay: Ünlü avukat kendisi için kiralık katil tuttu

ABD’de, üç ay önce karısının ve oğlunun cesetlerini bulan ünlü Güney Carolina avukatı, oğlunun 10 milyon dolarlık hayat sigortası ödemesi alması için bu ayın başlarında kendi ölümünü ayarlamaya çalıştı.

Eyalet polisi, tetikçi Curtis Edward Smith’in, 4 Eylül'de avukat Alex Murdaugh'u Hampton County'deki ıssız bir otoyolda vurduğunu duyurdu. 61 yaşındaki Smith, intihara yardım, darp ve ateşli silah bulundurma, sigorta dolandırıcılığı, metamfetamin dağıtımı ve esrar bulundurmakla suçlandı.

EŞ SANIK OLARAK NİTELENDİRİLDİ



Bununla birlikte, olayın ardından birkaç gün hastanede kalan 53 yaşındaki avukat suçlanmadı, ancak Smith'e yönelik suçlama belgelerinde “eş sanık” olarak tanımlanıyor.



KURŞUN KAFASINI SIYIRDI

Polisler, Smith'in Murdaugh’a bir el ateş ettiğini ancak kurşunun Murdaugh’un kafasını sıyırdığını açıkladı. Yetkililer, ayrıca Murdaugh'un kendi ölümünü ayarlamaya çalıştığını kabul ettiğini söyledi.

"PİŞMAN OLDUĞUM BİR KARAR"

Murdaugh, olaydan birkaç gün uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle rehabilitasyona girdiğini duyurmuş. ailesinden ve meslektaşlarından özür dilemişti. Murdaugh, "Eşimin ve oğlumun öldürülmesi hayatımda inanılmaz zor bir döneme neden oldu. Gerçekten pişman olduğum birçok karar verdim" dedi.

ÖLÜMLERİ GİZEMİNİ KORUYOR



Öte yandan, avukatın 52 yaşındaki eşi Maggie Murdaugh ve 22 yaşındaki oğlu Paul Murdaugh'un 7 Haziran'da öldürülmesi olayı hala çözülemedi. Murdaugh, karısının ve oğlunun cesetlerini Colleton County'deki evlerinde buldu. İkisi de defalarca vurulmuştu.



ÇALIŞTIĞI FİRMADAN KOVULDU

Murdaugh’un çalıştığı hukuk bürosu PMPED, onun tazminatının verildiğini ve firmadan kovulduğunu duyurdu. Tazminat miktarı ise açıklanmadı.

OĞLU CİNAYETLE SUÇLANMIŞTI



Tüm bunların yanı sıra Eyalet Hukuk Uygulama Birimi, Maggie ve Paul Murdaugh'un öldürülmesi ve Alex Murdaugh'un vurulmasıyla birlikte, Paul Murdaugh'un suçlandığı 2019 yılındaki tekne kazasını ve Temmuz 2015'te bir soruşturmayı engellemeye çalışıp çalışmadığını da araştırıyor.



Üniversite öğrencisi Paul Murdaugh, öldürüldüğü dönemde sarhoş bir şekilde bir tekneye çarpıp Mallory Beach adlı birisini öldürmekten yargılanıyordu. Cinayetler ayrıca, Murdaugh'un evinden 15 kilometre uzakta bir yolda cesedi bulunan 19 yaşındaki Stephen Smith'in 2015’teki ölümüyle ilgili de tekrar soruşturma açılmasına yol açtı.



Murdaugh'un babası, büyükbabası ve büyük büyükbabası, 80 yıldan fazla bir süre bölgede avukatlık yaptı ve diğer aile üyeleri, bölgedeki önde gelen sivil avukatlardı.

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