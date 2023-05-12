ABD'de siyahi evsiz adamı boğan eski asker teslim oldu

Önce gözaltına alınan 24 yaşındaki genç asker daha sonra serbest bırakılmıştı. Avukatı Thomas Kenniff, Penny'nin olay anında kendisini ve diğer yolcuları korumaya çalıştığını savunmuştu.



Görgü tanıkları Neely’nin yolculara bağırdığını ancak saldırmadığını beyan etmişti.



Evsiz adamın ölümü günlerdir tepkilere ve bir dizi protestoya neden olmuştu.



ABD basınında çıkan haberlere göre, evsiz adam ücret ödememe, hırsızlık ve üç kadına saldırı gibi suçlamalarla 42 defa gözaltına alınmıştı.



Askeri kayıtlar, siyahi Neely'nin ölümüne sebep olan Penny'nin ABD Deniz Kuvvetlerinde dört yıl askerlik yaptığını ve çavuş rütbesiyle Haziran 2021'de terhis edildiğini gösteriyor.

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